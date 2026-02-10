Teuta Selimi çudit me fjalët: Shëroje shpirtin tënd, para meje ke humbur
Këngëtarja e njohur shqiptare, Teuta Selimi, ka surprizuar ndjekësit në Instagram me një mesazh të fuqishëm.
Në postim, ajo shprehu qartë mosdurimin ndaj personave që e kanë zhgënjyer.
Kritikat nuk munguan, duke i quajtur disa njerëz të tillë ata që “vetëm marrin frymë”.
Foto: Instagram
Megjithatë, në mesazhin e gjatë, Teuta nuk harroi të tregonte ndjesinë e saj dhe shtoi një dozë ironie, duke treguar se qëndron e vendosur në vendimet dhe beson fort te intuita dhe përvojat personale, duke premtuar se nuk do të kthehet pas.
Postimi i plotë (pa ndërhyrje):
"Ndoshta e kam mirë, ndoshta keq, por Zoti më vraftë nëse kthehem kundër intuitës që ndjej.
Diçka që ke parë ose diçka që ke dëgjuar me veshët e tu, veç harroje.
Bëja bardhë vetes se ke ndoshta nevojë me gjet justifikim.
Por para kujt?
Shëroje shpirtin tënd, para njerëzve të dobët si ti, para meje ke humbur.
S'jam fitimtare unë, aq edhe më pak.Por ti...s'ja vlen as me u shty me ty.Që...disa njerëz veç marrin frymë.
Një herë më ka pas thënë një shok që ka njerëz që vetëm zgjohen dhe vishen e dalin, aq kot që janë.
Ti qenke një ndër ta.Beso më vjen keq edhe për ndjekësit e mi që humbin kohë me lexu, por taksirat". /Telegrafi/