"Të pres me fitore", Brikena i dërgon dron Mateos pak ditë para finales së Big Brother
Brikena Selmani i ka dërguar një dron Mateo Borrit në Big Brother VIP Albania.
Ndonëse janë edhe pak ditë në finale, partnerja i ka dhënë mbështetje përgjatë kësaj kohe.
Në dronin e dërguar në shtëpinë e famshme, modelja ka shkruar: "Forca zemra ime, të pres me fitore. Të dua Brikena".
Foto: Instagram
Mateo nga ana tjetër duket i lumtur dhe tha: "Kjo ishte parashuta më e bukur në botë".
Brikena ndërkohë u eliminua në gjysmëfinale së bashku me Shëndrit Lumin.
Finalja e madhe e këtij edicioni do të jetë të shtunën (18 prill).
Në finale krahas Mateos janë edhe: Selin Bollati, Miri dhe Rogert Sterkaj. /Telegrafi/
