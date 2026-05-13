Të preferuarit e Eurovisionit të këtij viti njoftuan qëllimin e tyre me një mesazh të shkurtër pas kalimit në finale
Përfaqësuesit e Finlandës në Festivalin e Këngës në Eurovision të këtij viti, violinistja Linda Lampenius dhe këngëtari Pete Parkkonen, reaguan në Instagram pasi u kualifikuan në finalen e konkursit.
"Faleminderit shumë! Shihemi në finale të shtunën", shkruan ata shkurt.
Linda dhe Pete, me këngën "Liekinheitin" janë favoritët e këtij viti në Eurovision.
Përveç vetë këngës, edhe performanca e dyshes finlandeze tërhoqi shumë vëmendje.
Në skenë, ata kombinojnë ndriçimin dramatik, energjinë dhe interpretimin live të violinës nga Linda Lampenius, gjë që përbën një përjashtim historik në Festivalin e Këngës në Eurovision, pasi instrumentet live në përgjithësi nuk janë lejuar që nga viti 1998.
Kritikët vlerësuan veçanërisht kombinimin e vokalit të fuqishëm të Pete dhe një performancë teatrale që shumë e përshkruan si "epike" dhe "kinematike".
Kënga u bë një hit i madh në Finlandë menjëherë pas publikimit të saj, duke arritur vendin e parë në top listat kombëtare.
Ajo përshkruan një histori dashurie të trazuar, shkatërruese, por në të njëjtën kohë të papërmbajtshme.
Kush janë Linda Lampenius dhe Pete Parkkonen?
Linda Lampenius është një violiniste finlandeze me famë ndërkombëtare dhe një nga muzikantet më të famshme të vendit.
Ajo ka performuar në të gjithë botën gjatë karrierës së saj dhe mbahet mend nga publiku edhe për paraqitjet e saj të kaluara televizive dhe bashkëpunimet jashtë muzikës klasike.
Pete Parkkonen është një këngëtar dhe kompozitor finlandez i njohur për këngët e tij rock dhe pop, dhe kjo është paraqitja e tij e parë në Festivalin e Këngës në Eurovision. /Telegrafi/