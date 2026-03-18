Takat e larta të Kim Kardashian gati sa nuk i “dolën në kokë”: U pengua, asistentët e saj e mbajtën lart
Ylli amerikan i reality show-t, Kim Kardashian, zbuloi në TikTok se takat e larta që veshi në festën e Oscarit Vanity Fair gati sa nuk i “dolën në kokë”. Ajo u pengua dhe u mbajt prapa nga asistentët e saj.
Ajo mbante veshur taka me platformë 10 centimetra. Përveçse rrëzohet, videoja e tregon atë duke u përgatitur për eventin dhe duke mbërritur në të.
"A është kyçi i dorës në rregull?", "Çfarë hyrjeje", "Një gjë është e sigurt - Kim do të bëjë gjithçka për bukurinë", janë disa nga komentet. Shumë thanë gjithashtu se u kishin munguar vlogjet e saj.
Ajo veshi një fustan të artë me xixa që e kombinoi me taka. I preu flokët shkurt dhe vendosi lente blu. Edhe pse disa njerëzve nuk u pëlqeu deklarata e saj e modës, Kim Kardashian, si gjithmonë, e arriti qëllimin e saj - ajo u bë kryefjala e qytetit dhe i la në hije yjet e filmit.
Lewis Hamilton komentoi gjithashtu në komentet në profilin e saj në Instagram. Ai vendosi një buzëqeshje me zemra. Fansat e saj besojnë se me këtë veprim, ai e bëri zyrtare marrëdhënien me Kim edhe në rrjetet sociale.
Kim Kardashian mori pjesë në ceremoninë e 98-të të Çmimeve të Akademisë së bashku me nënën e saj Kris Jenner, gjysmë-motrat Kylie dhe Kendall Jenner, dhe të dashurin e Kylie-t, Timothée Chalamet. /Telegrafi/