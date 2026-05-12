Suedia në Eurovision me FELICIA me këngën “My System”
Suedia është përfaqësuar në Eurovision nga artistja FELICIA, e cila është ngjitur në skenë me këngën “My System”.
Paraqitja e saj ka sjellë një performancë moderne dhe energjike, duke përfaqësuar stilin karakteristik të skenës suedeze në këtë kompeticion të madh muzikor evropian.
“My System” është pritur me interes nga publiku, ndërsa Suedia mbetet një nga vendet që shpesh konsiderohet favorite në garën e Eurovisionit. /Telegrafi/
