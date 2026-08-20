Spalletti kërkon edhe një sulmues, Juventusi kthen sytë nga ylli i Italisë
Juventusi po shqyrton një lëvizje ambicioze për sulmuesin e kombëtares italiane, Mateo Retegui, ndërsa Luciano Spalletti synon të bëjë edhe një përforcim të fundit në repartin ofensiv para mbylljes së afatit kalimtar të verës.
Sulmuesi 27-vjeçar i Al-Qadsiah shihet si një kandidat ideal për ta përforcuar vijën e parë të “Zonjës së Vjetër”, megjithëse paga e tij e lartë vjetore përbën një pengesë të madhe në negociata.
Sipas mediumit italian Tuttosport, Retegui është shfaqur si një objektiv i vonshëm i Juventusit, me Spallettin që dëshiron të afrojë edhe një qendërsulmues para mbylljes së merkatos.
Megjithatë, “Bianconerët” duhet fillimisht të largojnë Jonathan Davidin përpara se të autorizojnë një tjetër transferim. Në listën e alternativave janë edhe Joshua Zirkzee dhe Alexander Sorloth.
Retegui është rikthyer në radarët e klubit torinez, pasi Juventusi e kishte monitoruar edhe gjatë afateve të mëparshme kalimtare.
Spalletti e njeh mirë sulmuesin nga koha kur ishte trajner i kombëtares së Italisë dhe vlerëson veçanërisht intensitetin e tij në lojë dhe instinktin në zonën e rreptësisë.
Sipas Tuttosport, Juventusi do të preferonte një huazim fillestar, nëse 27-vjeçari do të shprehte gatishmërinë për t’u rikthyer në futbollin italian.
Bindja e Reteguit për një rikthim në Serie A nuk konsiderohet problem, por paga e tij marramendëse prej 20 milionë eurosh në vit te Al-Qadsiah përbën pengesën kryesore për realizimin e marrëveshjes./Telegrafi/