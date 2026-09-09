Hansi Flick nuk ka dyshime: Lamine Yamal e meriton Topin e Artë
Hansi Flick e ka bërë të qartë se për të, Lamine Yamal e meriton të fitojë “Topin e Artë”.
Trajneri i Barcelonës foli pas fitores së thellë 5-1 ndaj Feyenoordit në ndeshjen e parë të Ligës së Kampionëve, ku Yamal shënoi një gol të bukur nga gjuajtja e lirë.
I pyetur nëse 19-vjeçari meriton ta fitojë çmimin prestigjioz individual, Flick ishte i prerë në përgjigjen e tij.
“Yamal ‘Topi i Artë’? Sigurisht. Ai është lojtari im, është lojtar i Barcelonës dhe gjithashtu mendoj se e meriton ta fitojë ‘Topin e Artë’”.
“Për mua, kjo është diçka e mrekullueshme. Ai është një lojtar i jashtëzakonshëm. Mund ta shihni këtë në çdo ndeshje. Ai është special”.
“Askush tjetër nuk është si ai dhe mendoj se e ka merituar”, përfundoi Flick.
Yamal është pjesë e listës prej 30 futbollistësh të nominuar për “Topin e Artë” të këtij viti, ndërsa gara për çmimin do të vendoset në tetor.
Barcelona, ndërkohë, e nisi fuqishëm aventurën evropiane duke mposhtur Feyenoordin 5-1 në Camp Nou./Telegrafi/