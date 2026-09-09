Barcelona është nikoqir i Feyenoordit, në sfidën e parë për fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.

Katalunasit e kanë bërë prioritet trofeun më prestigjioz në Evropë, ngase s’e kanë fituar që prej vitit 2015.

Ndërkohë, Feyenoord synon të shkaktojë befasi duke parë formën që po kalon në Holandë.

Formacionet zyrtare:

Barcelona: Garcia; Cancelo, Cubarsi, Christensen, Kounde; Pedri, Rodri; Adeyemi, Olmo, Yamal; Raphinha

Feyenoord: Ernst; Read, St.Juste, Watanabe, Marmol; Zechiel, Vanhoutte, Valente; Moussa, Ferri, Lopez

Përballja do të nisë nga ora 18:45./Telegrafi/

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