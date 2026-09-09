Barcelona synon ta nisë me fitore Ligën e Kampionëve ndaj Feyenoord, formacionet zyrtare
Barcelona është nikoqir i Feyenoordit, në sfidën e parë për fazën e ligës të Ligës së Kampionëve.
Katalunasit e kanë bërë prioritet trofeun më prestigjioz në Evropë, ngase s’e kanë fituar që prej vitit 2015.
Ndërkohë, Feyenoord synon të shkaktojë befasi duke parë formën që po kalon në Holandë.
Formacionet zyrtare:
Barcelona: Garcia; Cancelo, Cubarsi, Christensen, Kounde; Pedri, Rodri; Adeyemi, Olmo, Yamal; Raphinha
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 ⭐️#BarçaFeyenoord | @ChampionsLeague pic.twitter.com/Jq1PHVUXeo
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2026
Feyenoord: Ernst; Read, St.Juste, Watanabe, Marmol; Zechiel, Vanhoutte, Valente; Moussa, Ferri, Lopez
Përballja do të nisë nga ora 18:45./Telegrafi/
Top Lajme
Kampionati Botëror 2026
Jobs
Real Estate