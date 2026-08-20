Situatë e komplikuar te Barcelona, Juventusi e do De Jongun
Frenkie de Jong mund të largohet nga Barcelona në ditët e fundit të afatit kalimtar, pasi situata e mesfushorit holandez në klub është bërë gjithnjë e më e komplikuar.
Sipas “Diario Sport”, De Jong mund të marrë një ofertë konkrete për transferim në fazën e fundit të merkatos, ndërsa Juventusi është një prej klubeve që po monitoron situatën e tij.
Ardhja e Rodrit nga Manchester City ka ndryshuar ndjeshëm hierarkinë në mesfushën e Barcelonës. Me spanjollin që pritet të ketë një rol të rëndësishëm, De Jong mund të përballet me konkurrencë të madhe për një vend titullari.
29-vjeçari aktualisht po rikuperohet nga një lëndim në gju dhe rikthimi në formacionin bazë mund të jetë edhe më i vështirë për shkak të konkurrencës së shtuar.
Për më tepër, De Jong është kritikuar për vendimin për të luajtur i lënduar gjatë Kupës së Botës, si dhe për hezitimin e tij për t’iu nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale.
Holandezi kishte mohuar publikisht pretendimet se kishte refuzuar të luante në një ndeshje ndaj Atletico Madridit sezonin e kaluar, por tashmë ai është shndërruar në një figurë përçarëse te Barcelona.
Kjo u vu në pah edhe gjatë prezantimit të skuadrës në kuadër të trofeut “Joan Gamper”, ku një pjesë e tifozëve e pritën me vërshëllima dhe reagime negative.
Pavarësisht situatës së komplikuar, De Jong ka kontratë me Barcelonën deri në vitin 2029. Megjithatë, interesi i Juventusit mund ta bëjë të ardhmen e tij në “Camp Nou” një prej çështjeve më interesante në ditët e fundit të merkatos./Telegrafi/