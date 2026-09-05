Ardon Jashari: Nuk kam menduar kurrë të shkoj te Juventusi
Mesfushori i Milanit, Ardon Jashari ka folur para përballjes ndaj Juventusit, teksa është ndalur të flasë edhe për zërat e një transferimi gjatë verës.
24-vjeçari shqiptar ka dhënë një intervistë për La Gazzetta dello Sport në prag të udhëtimit të së dielës në mbrëmje ndaj Juventusit.
Fillimisht Jashari foli për ndeshjen, pastaj u ndal te thashethemet e verës, të cilat e kanë lidhur me një transferim te Zonja e Vjetër.
“Jemi gati për ndeshjen e parë të madhe. E kemi nisur sezonin mirë me dy fitore të rëndësishme. Të shkosh në Torino për një ndeshje të madhe me gjashtë pikë në renditje është më mirë sesa të kesh barazuar në dy ndeshjet e para”, ka thënë fillimisht Jashari.
“A më donte Juventusi këtë verë? Në futboll, në çdo afat kalimtar, çdo agjent lojtari kontrollon mundësitë e ndryshme në dispozicion”.
“Kur shkova në Kupën e Botës, u përqendrova vetëm te skuadra kombëtare dhe, pasi Amorim u emërua trajner, ai u shkroi të gjithëve dhe unë fola me të. Që nga ai moment, ishte e qartë se do të qëndroja dhe qëllimi im i vetëm ishte të tregoja versionin më të mirë të vetes me fanellën e Milanit”.
“Kjo është arsyeja pse nuk pata kurrë dyshime dhe as nuk e mendova ndonjëherë të largohesha nga ky klub për Juventusin ose një skuadër tjetër. Këtë vit, tifozët e Milanit do ta shohin Jasharin e vërtetë, 100%; ky është një premtim”, përfundoi mesfushori shqiptar. /Telegrafi/