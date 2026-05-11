Sofia Richie për fëmijët e saj: Dhurata më e madhe e jetës sime është të jem nëna e tyre
Modelja Sofia Richie Grainge festoi Ditën e Nënës me dy fëmijët e saj.
Në story-t e saj në Instagram, ndau mendimet e saj mbi prindërimin.
Krahas fotove të fëmijëve të, ajo shpjegoi se kishte reflektuar mbi mënyrën se si amësia e kishte ndikuar atë.
"Dhurata më e madhe e jetës sime është të jem nëna e tyre", tha ajo.Richie Grainge dhe bashkëshorti i saj shpallën lajmin e lumtur në mars të këtij viti se kishin një fëmijë të dytë.
Richie është vajza e Lionel Richie dhe Diana Alexander, ndërsa bashkëshorti i saj është djali i CEO-s së Universal Music Group, Lucian Grainge dhe Samantha Berg.
Sofia ka folur shpesh për ndryshimet që amësia i ka sjellë në jetën personale dhe profesionale, duke theksuar se familja tashmë është prioriteti i saj kryesor.
Modelja vazhdon të jetë shumë aktive në rrjetet sociale dhe në botën e modës, ku konsiderohet një nga figurat më të ndjekura të gjeneratës së re.
Postimet e saj për familjen dhe jetën private marrin vazhdimisht reagime pozitive nga fansat.