Skauti legjendar i Real Madridit përcjell nga afër talentin e Marokut në Kupën e Botës
Real Madridi po vazhdon të investojë në talentet e rinj dhe emri më i fundit në listën e klubit spanjoll është ai i Ayyoub Bouaddi.
Sipas gazetarit Patrick Berger, “Los Blancos” po tregojnë interes të madh për mesfushorin 18-vjeçar të Lille, ndërsa skauti i njohur i klubit, Juni Calafat, ishte i pranishëm për ta ndjekur nga afër gjatë ndeshjes së Marokut ndaj Brazilit në Kupën e Botës.
Bouaddi konsiderohet si një nga talentet më premtues në futbollin evropian dhe Real Madridi po monitoron me kujdes zhvillimin e tij përpara se të vendosë për një lëvizje konkrete.
Megjithatë, transferimi i tij nuk pritet të jetë i lirë. Lille raportohet se kërkon të paktën 70 milionë euro për mesfushorin, i cili ka tërhequr vëmendjen e shumë klubeve të mëdha falë paraqitjeve të tij të shkëlqyera.
Gjatë sezonit 2025/26, Bouaddi ka zhvilluar 42 ndeshje në të gjitha garat me skuadrën franceze. Në Ligue 1, ai ka luajtur 30 takime, duke grumbulluar 2,332 minuta në fushë dhe duke regjistruar një saktësi të pasimeve prej 88 për qind.
Përveç cilësive në organizimin e lojës, 18-vjeçari ka spikatur edhe në aspektin defensiv, duke fituar 25 nga 28 ndërhyrjet e tentuara dhe duke realizuar 17 ndërprerje të topit.
Me Juni Calafat që vazhdon të identifikojë talentet e së ardhmes për Real Madridin, Bouaddi mund të jetë emri i radhës që do të përfundojë në “Santiago Bernabeu”. /Telegrafi/