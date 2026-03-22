Si lindën shakatë ikonike të Chuck Norris: Keni dëgjuar shumë prej tyre dhe gjithçka filloi në vitin 2005
Chuck Norris, aktori legjendar dhe mjeshtër i arteve marciale, i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme në filmat aksion, ka ndërruar jetë në moshën 86-vjeçare.
Ai nuk ishte vetëm aktor; me kalimin e kohës u bë një fenomen i njohur në internet përmes shakasë së famshme të njohur si “fakte për Chuck Norris”.
Ky fenomen nisi në internet në fillim të vitit 2005.
Fillimisht, shakatë u postuan në forumet 'Something Awful' dhe ishin të drejtuara ndaj Vin Diesel si reagim ndaj filmit të tij Mr. Noonan.
Shpejt, përdoruesit e forumit e zgjodhën Chuck Norrisin si objektin më tërheqës të shakasë.
“Faktet për Chuck Norris” janë pretendime të ekzagjeruara dhe satirike për fuqinë, aftësitë dhe burrërinë e tij, duke e bërë atë një fenomen global.
Shakatë shpesh përmendin rolin e tij në serialin "Walker", "Texas Ranger", mjekrën e dallueshme dhe goditjen e tij rrethore legjendare, e cila shihet si zgjidhje për çdo problem.
Humori u përhap më tej nga Ian Spector, i cili krijoi gjeneratorë të internetit për “faktet” dhe publikoi disa libra mbi këtë temë, përfshirë "The Truth About Chuck Norris: 400 Facts About the Greatest Man on Earth" (2007).
Norris vetë e ka pranuar fenomenin dhe ka thënë se disa nga këto shaka janë qesharake dhe i shërbejnë që njerëzit të interesohen për faktet e vërteta mbi jetën dhe karrierën e tij.
Ai ka qenë edhe pjesë e librit "Official Chuck Norris Fact Book" (2009) dhe ka marrë pjesë në reklama dhe filma ku përdoren shakatë e tij tipike, si në "World of Warcraft" (2011) dhe "The Expendables 2" (2012).
Disa nga shakatë më të njohura:
Kur Chuck Norris bën pompa në Mars, Marsi ka tërmet.
Chuck Norris nuk përdor Google – Google përdor Chuck Norrisin.
Chuck Norris nuk lexon libra; ai i shikon derisa të marrë informacionin që dëshiron.
Muri Kinez u ndërtua për të ndaluar Chuck Norrisin. Nuk ia doli.
Chuck Norris e bëri një 'Happy Meal' të qante.
Fantazmat tregojnë histori për Chuck Norrisin pranë zjarrit të kampeve.
Chuck Norris bën që harku të qajë.
Chuck Norris nuk shqetësohet për çmimet e larta të karburantit – makinat e tij ecin me frikën. /Telegrafi/