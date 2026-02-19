Shia LaBeouf lirohet nga burgu pas sherrit, poston një mesazh të shkurtër në internet
Aktori Shia LaBeouf postoi një mesazh të shkurtër në rrjetin X të mërkurën në mëngjes pas arrestimit të tij për një përleshje në New Orleans dhe dy akuza për sulm.
LaBeouf foli me një postim në X Network, ku shkroi mesazhin në dukje sarkaztik: "Më lironi". Edhe pse aktualisht nuk është në paraburgim, aktori po përballet me dy padi për sulm, dhe seanca dëgjimore në këtë rast është planifikuar për 19 mars.
Pamje të reja janë shfaqur gjithashtu në mediat sociale që tregojnë LaBeouf duke kërcyer në Rrugën Bourbon pas lirimit të tij nga paraburgimi, ndërsa mbante dokumentet e lirimit në gojë, raportuan mediat lokale.
Sipas policisë, LaBeouf dyshohet se është përleshur me dy burra dhe të dy thanë se aktori i ka sulmuar fizikisht. Departamenti i Policisë së New Orleans tha se "një burrë i identifikuar si 39-vjeçari Shia LaBeouf dyshohet se po shkaktonte rrëmujë dhe po bëhej gjithnjë e më agresiv në një lokal në Royal Street. Pasi u shoqërua jashtë ndërtesës, viktima raportoi se LaBeouf e kishte goditur disa herë me grushte të mbyllur".
Incidenti ndodhi pasi një anëtar i stafit të barit u përpoq ta largonte nga vendi i ngjarjes. LaBeouf më pas doli nga ndërtesa, por shpejt u kthye dhe, sipas raportit të policisë, dyshohet se ishte edhe më agresiv, ndërsa një grup i vogël njerëzish i shikonte ngjarjet.
Disa kalimtarë të rastësishëm u përpoqën ta nënshtronin dhe ta mbanin përtokë, pastaj e liruan me atë që raporti tha se ishte "me shpresën se ai do të largohej". Megjithatë, sipas dokumentacionit policor të përleshjes, ai dyshohet se vazhdoi të grushtonte të njëjtin burrë që e kishte grushtuar më parë.
Sipas akuzave, LaBeouf më pas goditi një person tjetër me grusht në hundë, pas së cilës u mbajt në tokë derisa policia mbërriti në vendngjarje.
Arrestimi erdhi pasi LaBeouf, i cili kohët e fundit pretendoi se ishte i kthjellët dhe më parë ia kishte atribuar sjelljen e tij të dhunshme alkoolizmit, kaloi një fundjavë të gjatë duke shëtitur në bare gjatë Fat Tuesday në lagjen Uptown të New Orleans, sipas punonjësve në disa restorante. /Telegrafi/