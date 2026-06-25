Shfaqet krah Georginas, fotografia e tyre merr gjysmë milioni pëlqime në vetëm pesë minuta
Cristiano Ronaldo publikoi një fotografi të re me të fejuarën e tij, Georgina Rodriguez, duke e shoqëruar vetëm me një 'emoji' zemre.
Postimi mori rreth gjysmë milioni pëlqime brenda pesë minutave.
Georgina vazhdon të jetë një mbështetje e madhe për Ronaldon.
Së fundmi ajo ndoqi ndeshjen mes Portugalisë dhe Uzbekistanit në Kampionatin Botëror të Futbollit, ku Portugalia fitoi 5:0.
Ajo publikoi një foto pranë televizorit, e veshur me fanellën e Portugalisë me numrin 7, numër që identifikohet prej vitesh me Ronaldon.
Në atë ndeshje, Ronaldo vendosi një rekord historik duke u bërë futbollisti i parë që shënon gol në gjashtë kampionate botërore radhazi.
Ronaldo dhe Georgina janë në lidhje që nga viti 2017 dhe u fejuan verën e kaluar.
Ata kanë dy fëmijë biologjikë së bashku, ndërsa Georgina kujdeset edhe për tre fëmijët e tjerë të Ronaldos, të lindur përmes surrogacisë. /Telegrafi/