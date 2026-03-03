Shakira thyen rekord në Mexico City - 400 mijë persona të pranishëm në koncert
Shakira e mbylli me sukses të jashtëzakonshëm pjesën meksikane të turneut të saj botëror “Las Mujeres Ya No Lloran”, duke vendosur një rekord të ri me rreth 400 mijë pjesëmarrës në një koncert falas në sheshin kryesor të Mexico City.
Sipas autoriteteve lokale, kjo ishte turma më e madhe e mbledhur ndonjëherë në sheshin publik të vendit.
Në një atmosferë plot emocion, artistja kolumbiane u rikthye në këtë skenë për herë të parë që nga viti 2007, duke shprehur mirënjohjen dhe dashurinë e saj të thellë për publikun meksikan.
- YouTube www.youtube.com
Ajo e cilësoi marrëdhënien me Meksikën si një histori të veçantë dashurie dhe miqësie që zgjat prej vitesh.
Rekordi i mëparshëm mbahej nga grupi argjentinas Los Fabulosos Cadillacs, i cili kishte mbledhur 300 mijë persona në qershor 2023, ndërsa më herët Grupo Firme kishte tërhequr rreth 280 mijë pjesëmarrës.
Gjatë një performance njëorëshe, Shakira interpretoi disa nga hitet e saj më të njohura, përfshirë “Antologia”, “Loba” dhe “Hips Don’t Lie”.
Kryetarja e bashkisë së qytetit, Clara Brugada Molina, konfirmoi shifrën prej 400 mijë të pranishmëve.
- YouTube www.youtube.com
Sipas Dhomës Kombëtare të Tregtisë, Shërbimeve dhe Turizmit, koncerti gjeneroi një ndikim ekonomik prej rreth 23,2 milionë dollarë, duke përfituar hotelet, restorantet dhe bizneset lokale. /Telegrafi/