Shakira kritikohet për videon nga koncerti, injoroi kameramanin që u rrëzua para syve të saj
Këngëtarja latine, Shakira, është bërë objekt kritikash në rrjetet sociale pasi është rishfaqur një video nga koncerti i saj i vitit të kaluar në Meksikë, ku ajo duket se injoron një kameraman që u rrëzua para saj.
Pamjet, të cilat po qarkullojnë sërish në platformën X, janë nga një koncert i mbajtur në shtator në Veracruz.
Në video shihet momenti kur Shakira po kalonte mes publikut për t’u ngjitur në skenë, ndërsa një kameraman që po e filmonte duke ecur mbrapsht humb ekuilibrin dhe ra në tokë.
Foto: X
Ndërsa personat përreth i afrohen për ta ndihmuar, këngëtarja shfaqet e habitur, e shikon për një moment dhe më pas vazhdon drejt skenës pa u ndalur.
Ky veprim ka ndezur debate në rrjet: disa përdorues e kanë kritikuar duke thënë se duhej të ndalej për të parë nëse kameramani ishte mirë, ndërsa të tjerë mendojnë se ndalimi i saj do të prishte rrjedhën e performancës dhe situata është interpretuar padrejtësisht.
@mrlatinalover Shakira is currently under fire after a moment from her show went viral showing a cameraman falling while filming her performance. Instead of stopping, she appeared to watch briefly before continuing the choreography, and fans are seriously divided. Some are calling it out, others are defending her, but either way, the clip is everywhere right now. It's quickly turned into one of those controversial, internet-splitting moments. People are debating what artists should do in situations like this, especially during live performances. It's chaotic, it's viral, and it's definitely one of the most talked-about moments online right now. #shakira #cameraman #concert
Një nga postimet që shpërndau videon ka marrë mbi 2.5 milionë shikime dhe mijëra komente.
Shakira ishte në Meksikë si pjesë e turneut të saj “Las Mujeres Ya No Lloran”, ndërsa muajin e kaluar ajo kishte thyer rekord me një koncert falas në Mexico City ku morën pjesë rreth 400 mijë njerëz. /Telegrafi/