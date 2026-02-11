Sezoni i tretë i serialit “XO Kitty” vjen më 2 prill
Netflix ka njoftuar datën e publikimit të sezonit të tretë të serialit “XO Kitty”.
Sezoni i ri i këtij seriali shumë të dashur, i është spin-off i “To All the Boys I’ve Loved Before”, do të publikohet më 2 prill, njoftoi platforma të mërkurën, duke zbuluar edhe detaje të reja mbi atë që pritet nga episodet e ardhshme.
Në këtë sezon të ri personazhi Kitty Song Covey rikthehet për vitin e saj të fundit në KISS, me një plan të qartë për ta bërë vitin e maturës perfekt.
Ajo synon të krijojë kujtime të veçanta me miqtë e saj, të afrohet më shumë me të afërmit në Kore dhe të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen.
Gjithashtu, ajo do të sqarojë njëherë e mirë marrëdhënien e saj me Min Ho-n. Por kur zbulime të papritura i prishin planet dhe marrëdhëniet e saj, Kitty do të duhet të mësojë të përqafojë të papriturën.
Së bashku me këto detaje, Netflix publikoi edhe disa foto të para nga sezoni 3. Njëra prej tyre paraqet Kitty-n duke shkëmbyer momente romantike me Min Ho-n.