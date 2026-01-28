Selin nuk e takoi pas mesazhit të vëllait? Miri: Duhet të më jepje forcë mua, edhe nëse nesër s’kemi lidhje
Pas surprizës që vëllai i bëri Selin mbrëmjen e djeshme (e martë), banorja duket se nuk e ka takuar Mirin.
Të dy e kanë diskutuar këtë situatë, ndërsa këngëtari pretendon se Selin nuk e takoi për shkak të asaj që i tha vëllai 'je vetëm'.
Selin tha se nuk e ka bërë me qëllim, ndërsa Miri pretendoi të kundërtën.
Foto: YouTube
Pjesë nga biseda mes tyre:
Miri: Ke bërë dy lëvizje që nua nuk më kanë pëlqyer. Kemi ardhur 39 ditë bashkë, hyrja jote në shtëpi duhet të vije direkt më takoje mua. Edhe kur i takove të tjerët, detajet bëjnë diferencën, fillove duke takuar gjithë shtëpinë.
Selin: Po ia fut kot, u ula direkt në divan. Kur bëri mbylljen erdhën njerëzit më takuan.
Miri: Herën e dytë a dole dhe i takove të gjithë shtëpinë. Duhet të vije te unë. U ule u çove ike.
Selin: Nuk e kam bërë me qëllim.
Miri: Edhe sikur ne nesër nuk kemi lidhje me njëri- tjetrin, me jepje forcë mua. Duhet ta kishe imagjinuar, doli ajo që këta kanë tentuar se ta tha vëllai. Kaq donin këta. Minimumi duhet të vije të thoje faleminderit deri këtu. Po të isha unë do të kisha takuar ty, jo të tjerët se nuk i kam asgjë. Kur erdhe te unë, jemi takuar si shoku i lagjes dhe më ike. /Telegrafi/
