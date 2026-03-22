Selin: Gimbon sikur e kam kërkuar me laps dhe letër, më ka pëlqyer që ditën e parë
Selin Bollati ka qenë duke biseduar me Brikena Selmanin për raportin e saj me DJ Gimbon.
Ajo thotë se e kanë shijuar qëndrimin bashkë dhe mezi pret të dalë jashtë për të marrë hapa të mëtejshëm.
Banorja e vlerëson për sinqeritetin që ka treguar me të dhe për raportin që kanë zhvilluar.
E njëjta thekson se ka pasur një lloj pëlqimi për të që në ditën që ka hyrë në këtë reality shou.
"E kemi shijuar shumë qëndrimin këtu, me zor pres për zhvillimin e gjësë që do të marrë jashtë. është shumë djalë i çiltër dhe ndihem shumë mirë", u shpreh ajo.
Tutje tha: "Unë gjithmonë thoja që partneri im të ketë një nga tiparet, shumë mbështetës edhe e mendoja që e kam të nevojshme, që me të dashurin tim të jetë pro gjësë që bën".
"Jam ndjerë ekstrem shumë mirë, sikur Gimbon e kam kërkuar sikur me laps e letër. Më ka pëlqyer që ditën e parë". /Telegrafi/