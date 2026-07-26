Sa fëmijë ka kampioni i boksit Anthony Joshua? Detaje për jetën e tij familjare
Boksieri britanik, Anthony Joshua, ka një fëmijë, një djalë me emrin Joseph Bayley Temiloluwa Prince Joshua, i njohur edhe si JJ.
Ai ka lindur më 6 tetor 2015 dhe nëna e tij është Nicole Osbourne, një mësuese kërcimi dhe instruktore yoga, të cilën Joshua e njeh që nga koha e shkollës së mesme.
Joshua dhe Nicole kanë pasur një marrëdhënie me ndërprerje, por janë të përkushtuar që të rrisin së bashku djalin e tyre.
Joshua me babanë e tij dhe djalin
Boksieri e mban jetën private larg vëmendjes së publikut, por ka folur shpesh për dashurinë dhe përgjegjësinë e tij si baba.
Ai ka thënë se nuk do të dëshironte që djali i tij të ndiqte rrugën e boksit, pavarësisht se mund të ketë talent dhe gjenet për këtë sport.
Sipas Joshuas, presioni mendor dhe pritshmëritë që do të kishte si “djali i Anthony Joshuas” do të ishin shumë të mëdha.
Në vend të boksit, Joshua do të preferonte që JJ të ndiqte një karrierë në biznes dhe madje ka sugjeruar kontabilitetin, pasi beson se njohuritë mbi financat dhe numrat mund ta ndihmojnë të bëhet sipërmarrës.
Joshua me djalin
Në vitin 2021, Joshua dhe djali i tij morën pjesë në një projekt me markën Hugo Boss për të festuar rolin e babait, ku u shfaqën me veshje të njëjta.
Joshua ka treguar se të qenit baba e ka ndihmuar të bëhet një person më i mirë dhe se momentet më të bukura për të janë gjërat e vogla, si përqafimet dhe shikimi i djalit të tij duke u rritur. /Telegrafi/