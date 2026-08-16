Bruce Willis ka marrë pjesë në një nga ditët më të rëndësishme të jetës së vajzës së tij, Tallulah Willis, e cila më 8 gusht 2026 u martua me muzikantin Justin Acee.

Dasma u zhvillua në një ceremoni intime në Sun Valley, në pronën e familjes, larg festave të mëdha dhe luksoze të Hollywood-it.

Prania e aktorit 71-vjeçar tërhoqi vëmendje të veçantë.

Willis është tërhequr prej vitesh nga jeta publike pasi u diagnostikua me demencë frontotemporale, ndaj çdo paraqitje e tij pranë familjes është veçanërisht emocionuese për fansat.

Momenti që preku më shumë publikun ishte një fotografi e publikuar nga Tallulah, ku ajo shihet duke përqafuar të atin.

Imazhi u prit me shumë emocione nga fansat, të cilët e konsideruan një moment të veçantë familjar.

Tallulah është vajza më e vogël e Bruce Willis dhe Demi Moore.

Dasma e saj me Justin Acee u zhvillua në një atmosferë private, me praninë e familjarëve dhe miqve të afërt. /Telegrafi/

Foto: Instagram

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