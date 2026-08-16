Pamja që emocionoi fansat - Bruce Willis pranë vajzës së tij në ditën më të veçantë
Bruce Willis ka marrë pjesë në një nga ditët më të rëndësishme të jetës së vajzës së tij, Tallulah Willis, e cila më 8 gusht 2026 u martua me muzikantin Justin Acee.
Dasma u zhvillua në një ceremoni intime në Sun Valley, në pronën e familjes, larg festave të mëdha dhe luksoze të Hollywood-it.
Prania e aktorit 71-vjeçar tërhoqi vëmendje të veçantë.
Willis është tërhequr prej vitesh nga jeta publike pasi u diagnostikua me demencë frontotemporale, ndaj çdo paraqitje e tij pranë familjes është veçanërisht emocionuese për fansat.
Momenti që preku më shumë publikun ishte një fotografi e publikuar nga Tallulah, ku ajo shihet duke përqafuar të atin.
Imazhi u prit me shumë emocione nga fansat, të cilët e konsideruan një moment të veçantë familjar.
Tallulah është vajza më e vogël e Bruce Willis dhe Demi Moore.
Dasma e saj me Justin Acee u zhvillua në një atmosferë private, me praninë e familjarëve dhe miqve të afërt. /Telegrafi/
Foto: Instagram