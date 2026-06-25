Real Madridi ia ofron Chelseat dy yjet e skuadrës në këmbim të Enzo Fernandez
Enzo Fernandez është kthyer në një nga emrat kryesorë në afatin kalimtar për Real Madridin. Mesfushori argjentinas, i cili aktualisht është i fokusuar me kombëtaren e tij në Kupën e Botës, vlerësohet shumë në ‘Santiago Bernabeu’, por transferimi i tij kërkon një operacion me kompleksitet të madh ekonomik.
Chelsea nuk e konsideron aspak të lehtë largimin e tij dhe mban një vlerësim shumë të lartë për një lojtar që vazhdon të ketë status ndërkombëtar.
Në Madrid kuptohet se shifra mund të arrijë rreth 120 milionë euro, një shumë që kërkon negociata të kujdesshme dhe të gjata.
Interesi i Real Madridit për Enzo Fernandez vjen si përgjigje ndaj një nevoje të qartë sportive. Klubi madrilen po kërkon një mesfushor me personalitet, energji dhe aftësi për të kontrolluar lojën në ndeshje me intensitet të lartë, si në Ligën e Kampionëve ashtu edhe në La Liga.
Argjentinasi i plotëson këto kërkesa për sa i përket moshës, hierarkisë dhe përvojës në nivele të larta. Në moshën 25-vjeçare, ai tashmë ka fituar Kupën e Botës me Argjentinën dhe ka përvojë në Premier League, ku mbërriti te Chelsea nga Benfica në një transferim historik.
Plani që po shqyrtohet në ‘Bernabeu’ përfshin përfshirjen e lojtarëve në operacione paralele. Jo domosdoshmërisht si shkëmbim direkt, por si lëvizje që mund të lehtësojnë qëndrimin e Chelseat në negociatat për Enzo Fernandez.
Dy emra dalin në këtë skenar: Alvaro Carreras dhe Eduardo Camavinga.
Mbrojtësi i majtë ka lënë përshtypje të mirë te Xabi Alonso, i cili e ka pasur më herët në radar dhe mund ta shohë si një opsion të vlefshëm për të forcuar krahun e majtë.
Rasti i Camavingas është shumë më delikat. Francezi nuk duket i gatshëm të largohet dhe mbetet një lojtar me peshë të madhe sportive dhe vlerë të lartë në të ardhmen. Megjithatë, në tregun anglez emri i tij ka shumë peshë dhe mund të ndikojë në çdo negociatë mes klubeve.
Carreras shihet si një opsion më i lehtë brenda strategjisë së Real Madridit. Largimi i tij nuk do të kishte ndikim të madh sportiv si ai i Camavingas dhe do t’i jepte klubit mundësinë të hapë një kanal marrëveshjeje me Londrën pa prekur shtyllat kryesore të skuadrës./Telegrafi/