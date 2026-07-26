Real Madridi e informon Arsenalin për çmimin e Vinicius Jr
Real Madridi do ta konsiderojë shitjen e Vinicius Junior vetëm nëse merr një ofertë prej të paktën 160 milionë eurosh, sipas raportimeve të SPORT.
Në raport thuhet se Arsenali e ka miratuar brenda klubit mundësinë për ta transferuar Viniciusin, por ende nuk ka nisur negociata zyrtare me Real Madridin.
26-vjeçari ka hyrë në vitin e fundit të kontratës së tij, ndërsa bisedimet për rinovim mes dy palëve nuk kanë prodhuar ende marrëveshje.
Presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, raportohet se ka vendosur një vlerësim të pandryshueshëm prej 160 milionë eurosh, duke përfshirë pagesën fikse dhe bonuset e lidhura me performancën.
Gjiganti spanjoll nuk është i gatshëm të negociojë poshtë kësaj shifre, teksa synon të mbrojë vlerën e një prej yjeve më të mëdhenj të skuadrës.
Ndërkohë, “TEAMtalk” shton se edhe Liverpooli dhe Manchester City po e monitorojnë situatën e Viniciusit, ndërsa përfaqësuesit e brazilianit thuhet se kanë zhvilluar bisedime me të tre klubet e Ligës Premier./Telegrafi/