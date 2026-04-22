Reagimet ndaj filmit të ri biografik të Michael Jackson po vërshojnë, kritikët thonë se është "i shkëputur nga realiteti"
Filmi biografik i Michael Jackson, "Michael", ka marrë kritika të përziera, kryesisht negative, në Rotten Tomatoes, ku aktualisht ka një vlerësim pozitiv prej 35 përqind.
Jaafar Jackson, djali i Jermaine Jackson dhe nipi i Mbretit të ndjerë të Popit, luan rolin kryesor, ndërsa Juliano Krue Valdi luan rolin e Michael Jackson të ri. Me regji nga Antoine Fuqua, skenar nga John Logan, filmi gjithashtu luan Colman Domingo si Joe Jackson, Nia Long si gruaja e tij Katherine dhe Miles Teller si avokati i Jackson, John Branca.
Filmi biografik ndjek karrierën e Jacksonit që nga fëmijëria e tij në grupin The Jackson 5 deri në fazën solo në të cilën ai bëhet një nga figurat më me ndikim të muzikës pop në botë.
Midis atyre që ishin më të butë në kritikat e tyre ishte David Rooney i The Hollywood Reporter, i cili shkroi në përmbledhjen e tij të recensioneve në Rotten Tomatoes: "Nëse jeni sadopak nostalgjikë për kohën kur këngët e tij ishin të kudondodhura në top lista, festa dhe pista vallëzimi anembanë botës, filmi do të jetë një valë e ngrohtë ngushëllimi e transferuar".
Melissa Ruggieri e USA Today ka një mendim të ngjashëm, duke përfunduar: "Jaafar mund të ketë të njëjtin buzëqeshje madhështore me xhaxhain e tij të ndjerë, figurën e hollë dhe qerpikët Bambi. Por lëvizjet e tij të rrjedhshme të vallëzimit dhe mënyra e tij e të folurit të butë janë të përsosura".
Owen Gleiberman i Variety thotë: "Thënë thjesht, ky nuk është një film për anën e errët të Michael Jackson. Megjithatë, surpriza e 'Michael' është se sa mirë funksionon dhe sa tërheqës është një film biografik i nivelit mesatar".
Nga ana tjetër, Derek Smith i revistës Slant është ndër ata që i dhanë filmit një vlerësim "të kalbur", duke shtuar: "Filmi e kthen realitetin e një jete tragjike dhe thellësisht komplekse në një spektakël të sterilizuar me kokoshka." Tim Grierson i Screen International ndan një pikëpamje të ngjashme, duke thënë: "Duke mohuar çdo pikëpamje kontradiktore, 'Michael' duket i shkëputur nga realiteti".
William Bibbiani i The Wrap gjithashtu nuk është i impresionuar, duke shkruar në përmbledhjen e tij "të kalbur": "Nuk mund të merret seriozisht, pavarësisht se sa e sinqertë duket dhe tingëllon, sepse nuk është realisht një histori. Ndoshta ishte para shtesave, ndoshta nuk ishte. Sidoqoftë, është thjesht një reklamë me metrazh të gjatë që vepron si kontroll i dëmeve".
David Fear i Rolling Stone thekson se filmi ngjall emocione të përziera: "Të kujton herën e parë që dëgjove muzikën e Jacksonit... Dhe gjithashtu të kujton se gjëra të tilla janë ende të njollosura, edhe nëse filmi e ngatërron veten në mënyrë që të mos të të lërë të mendosh për to".
Robert Daniels nga RogerEbert.com gjithashtu lëshoi një kritikë të ashpër, duke pohuar: "Mos u gaboni: 'Michael' nuk është një film. Është një listë këngësh e regjistruar që kërkon një histori". /Telegrafi/