Rave Production dhe Sose sjellin Mahmut Orhan në Prishtinë
Prishtina do të mirëpresë një nga emrat më të njohur të skenës elektronike ndërkombëtare.
Më 4 Korrik, Mahmut Orhan do të performojë në një Open Air event.
I njohur për hitet globale si “Feel” dhe “6 Days”, si dhe për setet e tij karakteristike që ndërthurin melodic house, deep house dhe elemente etnike, Mahmut Orhan ka performuar në disa nga skenat më prestigjioze në botë, duke ndërtuar një audiencë të fuqishme ndërkombëtare.
Mahmut Orhan
Ky event pritet të mbledhë adhurues të muzikës elektronike nga e gjithë rajoni, duke e kthyer Prishtinën në një pikë referimi për verën 2026.
Biletat Early Bird tashmë janë në shitje në: www.rave-travel.com
Numri i biletave Early Bird është i limituar.
