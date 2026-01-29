Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Turqisë (MGK) mbajti të mërkurën një mbledhje të kryesuar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, në të cilën u shqyrtuan çështje kyçe rajonale dhe globale, me fokus të veçantë te Irani, Siria dhe Gaza.

Në deklaratën e publikuar pas mbledhjes, Këshilli theksoi se stabiliteti dhe paqja në Iran janë me rëndësi jetike për sigurinë më të gjerë rajonale. Gjatë takimit u analizuan zhvillimet politike, ushtarake dhe ekonomike të vitit 2025, si dhe u përcaktuan hapat strategjikë dhe masat që Turqia do të ndërmarrë në vitin 2026 për të ruajtur sigurinë kombëtare.

Këshilli riafirmoi mbështetjen e palëkundur për përpjekjet e Sirisë në ruajtjen e sovranitetit, integritetit territorial dhe unitetit politik. Theks i veçantë iu kushtua krizës humanitare në Palestinë.

Anëtarët e Këshillit u informuan për operacionet e suksesshme kundër organizatave terroriste si PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ dhe ISIS, si brenda vendit ashtu edhe jashtë tij.

Gjithashtu, u theksua mbështetja për sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë. Ankaraja bëri të ditur se do të vazhdojë të përmbushë “detyrimet vëllazërore” në mbështetje të luftës së popullit somalez kundër terrorizmit.

Mesazh i drejtpërdrejtë nga Ankara për Uashingtonin: Gaboni nëse e sulmoni Iranin

U diskutua edhe situata aktuale e luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Këshilli u bëri thirrje të gjitha palëve për veprim të përgjegjshëm, në mënyrë që pasojat e konfliktit të mos rrezikojnë stabilitetin në rajonin e Detit të Zi.

“Turqia do të vazhdojë të investojë përpjekje për t’i dhënë fund luftës që rrit rreziqet globale dhe do të punojë për përcaktimin e shpejtë të kushteve për një paqe të qëndrueshme”, thuhet në deklaratë.

Në përfundim theksohet se Turqia do të vazhdojë edhe në vitin 2026 diplomacinë multidimensionale, me qëllim ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në zonat e krizës, nga fqinjësia e afërt deri në Azi, Afrikë dhe Evropë.

Ky mesazh i Këshillit turk vjen në kulmin e tensioneve më të mëdha mes Uashingtonit dhe Teheranit në vitet e fundit. Ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump, paralajmëron ndërhyrje ushtarake dhe dërgon flotën detare drejt brigjeve iraniane, shefi i diplomacisë turke, Hakan Fidan, paralajmëron se një sulm ndaj Iranit do të ishte “një gabim katastrofal”.

Fidan u ka thënë së fundmi partnerëve amerikanë se Irani nuk duhet të bëhet “Venezuela e re”, duke theksuar se Ankaraja nuk do të qëndrojë duarkryq ndaj përpjekjeve për destabilizimin e fqinjit të saj të drejtpërdrejtë.

Pak më vonë, shefi i diplomacisë turke përsëriti se një konflikt i ri me Iranin do të ishte një gabim i madh, duke theksuar se Teherani është i gatshëm të rikthehet në negociatat për programin bërthamor. /Telegrafi/

TurqiaBallkanBotë