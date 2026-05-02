Trump: Bëj gjëra të pamundura, sikur të bëhem president tre herë
Presidenti amerikan Donald Trump ka bërë një deklaratë të re me tone vetëbesimi, duke thënë se shpesh realizon gjëra që të tjerët i konsiderojnë të pamundura.
“Unë bëj shumë gjëra që janë të pamundura për t’u bërë, si të bëhem president tre herë”, tha Trump në një deklaratë të shkurtër.
Deklarata ka tërhequr vëmendje edhe për faktin se Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara përcakton qartë kufijtë e mandatit presidencial.
Sipas Amendamentit të 22-të të Kushtetutës amerikane, një person mund të zgjidhet president vetëm dy herë. Kjo rregull u vendos pas presidencës së Franklin D. Roosevelt, i cili shërbeu katër mandate radhazi.
Në SHBA, për t’u bërë president, një kandidat duhet të plotësojë disa kritere bazë kushtetuese: të jetë shtetas i lindur në Shtetet e Bashkuara, të jetë të paktën 35 vjeç dhe të ketë jetuar në vend për të paktën 14 vjet.
Zgjedhja bëhet përmes një sistemi indirekt elektoral, ku qytetarët votojnë për zgjedhësit (Electoral College), të cilët më pas zgjedhin presidentin.
Komentet e Trumpit kanë ngjallur diskutime, pasi formulimi i tij për “të qenë president tre herë” bie ndesh me kufizimet aktuale ligjore. Megjithatë, ai njihet për deklarata të forta politike dhe për përdorimin e gjuhës simbolike në fushatat dhe daljet e tij publike.
Trump vazhdon të mbetet një figurë qendrore në politikën amerikane, me ndikim të madh brenda Partisë Republikane dhe në debatin publik për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në SHBA. /Telegrafi/