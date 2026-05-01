Përplasje në Stamboll për 1 Maj, policia hedh gaz lotsjellës ndaj protestuesve
Protestat e 1 Maji në Stamboll janë shoqëruar këtë vit me tensione të forta, përplasje me policinë dhe ndalime të protestuesve, duke rikthyer në vëmendje përplasjet e vazhdueshme mes autoriteteve dhe grupeve sindikale e opozitare në Turqi.
Sindikatat e punëtorëve, organizatat e majta dhe aktivistë të ndryshëm dolën në rrugë më 1 maj për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Punëtorëve, duke kërkuar më shumë të drejta sociale, paga më të mira dhe liri më të gjera demokratike.
Qindra protestues marshuan në rrugët kryesore të qytetit, duke brohoritur slogane si “rezistenca është kudo”, ndërsa përpiqeshin të arrinin në Sheshi Taksim, një vend me rëndësi të madhe simbolike për lëvizjet protestuese në vend.
Megjithatë, policia turke kishte ndërmarrë masa të rrepta sigurie për të bllokuar hyrjen në shesh, i cili prej vitesh është i ndaluar për tubime publike për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Forcat e rendit ngritën barrikada dhe përdorën gaz lotsjellës si dhe topa uji për të shpërndarë turmën, gjë që çoi në përplasje të drejtpërdrejta mes protestuesve dhe policisë.
Sipas raportimeve të agjencisë Associated Press, rreth 15 persona janë ndaluar nga autoritetet pasi tentuan të depërtonin drejt Sheshit Taksim, duke sfiduar ndalimin zyrtar. Nuk dihet ende nëse numri i të ndaluarve mund të rritet, pasi situata mbeti e tensionuar për disa orë gjatë ditës.
Pavarësisht ndalimeve dhe masave të forta të sigurisë, sindikatat dhe grupet opozitare vazhdojnë ta konsiderojnë Sheshin Taksim si një simbol të rezistencës dhe të drejtës për protestë. Për këtë arsye, çdo vit ata përpiqen të mblidhen pikërisht aty, duke sfiduar kufizimet e vendosura nga autoritetet.
Ngjarjet e këtij viti tregojnë edhe një herë përplasjen e vazhdueshme mes institucioneve shtetërore dhe shoqërisë civile në Turqi, sidomos në ditë me rëndësi të veçantë si 1 Maji, kur kërkesat për të drejta sociale dhe liri politike bëhen më të dukshme në rrugët e qyteteve kryesore. /Telegrafi/
