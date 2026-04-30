Baykar me dronin e ri "Mizrak" - mbi 1000 km rreze dhe aftësi goditjeje me inteligjencë artificiale
Turqia, gjiganti i mbrojtjes Baykar, do të prezantojë versionin e ri inteligjent dhe autonom të dronit me rreze të gjatë Mizrak në panairin SAHA 2026 në Stamboll.
Sistemi Mizrak ka një rreze operative prej mbi 1000 kilometrash dhe një qëndrueshmëri mbi shtatë orë.
Emërtuar sipas fjalës turke për “shtizë”, platforma është projektuar për operacione të thella tokë-tokë dhe misione të gjata vëzhgimi me aftësi goditjeje në kohë reale.
Droni kamikaz do të prezantohet në dy konfigurime bazë: një variant për goditje të rënda i pajisur me dy koka luftarake me peshë 40 kilogramë dhe një tjetër me një kokë luftarake 20 kilogramë, e pajisur me një kërkues radiofrekuence për zbulim të saktë të objektivave.
- YouTube www.youtube.com
Sistemi ka një hapje krahësh prej katër metrash dhe peshë maksimale në ngritje prej 200 kilogramësh, duke mbajtur kamera elektro-optike dhe infra të kuqe të zëvendësueshme për misione zbulimi.
Ai mund të arrijë një lartësi operative deri në 3 mijë kilometra dhe shpejtësi maksimale rreth 185 km/h. Mund të ngrihet si nga pista standarde, ashtu edhe nga terrene të vështira ose aeroporte të papërgatitura, falë sistemit të ngritjes me ndihmë raketore.
Përdor një sistem autopiloti të fuqizuar nga inteligjenca artificiale për të operuar në mënyrë të pavarur nga GPS-i, me udhëzim optik dhe pozicionim vizual që mundëson navigim autonom, lokalizim dhe sulm edhe në mjedise me bllokim të sinjalit.
Sistemi ka një rreze komunikimi prej 80 kilometrash në vijë të shikimit dhe integrim të plotë të të dhënave dhe transmetimit të videos me dronët luftarakë të Baykar-it, përfshirë modelet Bayraktar TB2, TB3 dhe Akıncı, duke u mundësuar operatorëve ta integrojnë atë në një rrjet më të gjerë komunikimi. /Telegrafi/