Dhjetëra arrestime të kryera në Turqi përpara festimeve të 1 Majit, thotë prokurori i Stambollit
Gati 40 persona, përfshirë gazetarë, sindikalistë dhe figura të opozitës, u arrestuan në Stamboll të martën përpara Ditës Ndërkombëtare të Punëtorëve më 1 Maj, e cila tradicionalisht ka parë një goditje policore.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm në qytet u tha gazetarëve se ishin lëshuar urdhër-arreste dhe kontrolli kundër 62 personave, nga të cilët 46 i konsideroi "të ngjarë të kryenin sulme".
Nga 46, 39 u ndaluan në Stamboll dhe në zonën e afërt të Kocaelit, shtoi ajo, transmeton Telegrafi.
MLSA e Turqisë, një organ për lirinë e shtypit dhe të ligjit, tha se bastisjet policore ishin kryer në shtëpinë e një avokati dhe në zyrat e gazetave opozitare Özgür Gelecek dhe Yeni Demokrasi, ku dyert u "thyen".
Sipas një avokati, Serhat Alan, shtëpia e të cilit u kontrollua, "atij iu paraqitën dokumente kujdestarie në lidhje me 46 persona", tha MLSA.
Partia kryesore pro-kurde e Barazisë dhe Demokracisë së Popullit (DEM), e cila është e treta më e madhe në parlamentin turk, denoncoi ato që i quajti "operacione që synojnë të majtën dhe socialistët", si dhe organizatat studentore para 1 majit.
"Shumë shokë janë arrestuar", tha ajo, duke shtuar se veprimet kishin për qëllim "tkurrjen e hapësirës për politikë demokratike" dhe se ato do të "thellonin tensionet sociale".
Dita vjetore, e cila feston punëtorët dhe klasat punëtore, zakonisht sheh një vendosje të madhe policore në Turqi çdo vit, me një zonë të madhe në zemër të Stambollit rreth Sheshit Taksim të mbyllur mbrëmjen e mëparshme.
Vitin e kaluar, protestat u zhvendosën në zonën Kadıköy të qytetit dhe më shumë se 400 persona u arrestuan. /Telegrafi/