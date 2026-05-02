Çmimet e derivateve, shtrenjtohet për 1 cent nafta dhe benzina
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për 2 maj 2026.
Bazuar në vendimin e MINTI-t sot më 2 maj çmimi maksimal i lejuara për naftë është 1.69 euro për litër, benzina 1.48 euro dhe 0.85 euro për gaz.
Të premten, më 1 maj çmimi i naftës ishte 1.68 euro për litër, benzina ishte 1.47 euro dhe gazi 0.85 euro.
Çmimet hyjnë në fuqi në ora 10:00.
