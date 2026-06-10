MINTI publikon çmimet e derivateve
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 10 qershor 2026.
Në bazë të vendimit të MINTI-t, çmimi i naftës për sot është 1.54 euro për litër, njëjtë me të martën. Edhe çmimi i gazit nuk ka pësuar ndryshime, është i njëjtë me të martën, 0.68 euro për litër.
Ndërkaq, çmimi i benzinës sot është 1.40 euro për litër, 1 cent më lirë.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/