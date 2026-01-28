Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, ka dërguar një mesazh të qartë ndaj Shteteve të Bashkuara, duke paralajmëruar se çdo sulm ndaj Iranit do të ishte i gabuar dhe se rifillimi i një konflikti do të ishte i rrezikshëm.

Ai theksoi se Irani është i gatshëm të ulet përsëri në tryezën e bisedimeve për çështjen bërthamore, duke ofruar mundësi për një zgjidhje diplomatike.

Trump: Një flotë e madhe amerikane po lëviz drejt Iranit, por do ta doja që të mos ndodhte asgjë

Kryediplomati turk deklaroi se negociatat duhet të zhvillohen çështje për çështje, dhe jo si një paketë e vetme.

“Këshilla ime për miqtë amerikanë është që të mbyllin çështjet me iranianët një nga një. Filloni me dosjen bërthamore, mbylleni atë, dhe mos e trajtoni si një paketë”, tha ai.

Sipas ministrit turk, trajtimi i të gjitha çështjeve njëkohësisht mund të jetë i vështirë për palën iraniane dhe mund të duket poshtëruese për udhëheqësinë e tyre.

“Nëse mund t’i bëjmë gjërat më të pranueshme dhe më të lehta për t’u toleruar, kjo do të ndihmonte shumë në procesin e negociatave”, shtoi Fidan.

Ky qëndrim i Turqisë vjen në një moment kur tensionet ndërkombëtare mbi programin bërthamor të Iranit janë rritur dhe bisedimet e rrethit bërthamor janë në ngërç.

Analistët vënë në dukje se qasja e Turqisë, si një vend fqinj me ndikim në rajon, mund të luajë një rol kyç në lehtësimin e tensioneve dhe promovimin e një zgjidhjeje diplomatike pa konflikte. /Telegrafi/

