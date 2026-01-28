Mesazh i drejtpërdrejtë nga Ankara për Uashingtonin: Gaboni nëse e sulmoni Iranin
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, ka dërguar një mesazh të qartë ndaj Shteteve të Bashkuara, duke paralajmëruar se çdo sulm ndaj Iranit do të ishte i gabuar dhe se rifillimi i një konflikti do të ishte i rrezikshëm.
Ai theksoi se Irani është i gatshëm të ulet përsëri në tryezën e bisedimeve për çështjen bërthamore, duke ofruar mundësi për një zgjidhje diplomatike.
Kryediplomati turk deklaroi se negociatat duhet të zhvillohen çështje për çështje, dhe jo si një paketë e vetme.
“Këshilla ime për miqtë amerikanë është që të mbyllin çështjet me iranianët një nga një. Filloni me dosjen bërthamore, mbylleni atë, dhe mos e trajtoni si një paketë”, tha ai.
Sipas ministrit turk, trajtimi i të gjitha çështjeve njëkohësisht mund të jetë i vështirë për palën iraniane dhe mund të duket poshtëruese për udhëheqësinë e tyre.
“Nëse mund t’i bëjmë gjërat më të pranueshme dhe më të lehta për t’u toleruar, kjo do të ndihmonte shumë në procesin e negociatave”, shtoi Fidan.
Ky qëndrim i Turqisë vjen në një moment kur tensionet ndërkombëtare mbi programin bërthamor të Iranit janë rritur dhe bisedimet e rrethit bërthamor janë në ngërç.
Analistët vënë në dukje se qasja e Turqisë, si një vend fqinj me ndikim në rajon, mund të luajë një rol kyç në lehtësimin e tensioneve dhe promovimin e një zgjidhjeje diplomatike pa konflikte. /Telegrafi/