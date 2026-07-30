Pse klubet më të mëdha të Evropës po paguajnë ende shuma marramendëse për lojtarët mbi 30 vjeç?
Për vite me radhë, tregu i transferimeve ishte i fiksuar pas talenteve të rinj. Klubet më të mëdha të Evropës investonin shuma të mëdha për të siguruar "yllin e ardhshëm" përpara se vlera e tij të shpërthente. Emra si Kylian Mbappe, Jude Bellingham apo Jamal Musiala u bënë simbol i kësaj strategjie.
Megjithatë, vera e vitit 2026 po tregon një ndryshim të qartë në filozofinë e klubeve elitare.
Rasti më i mirë është ai i Real Madridit, i cili vazhdon të kërkojë transferimin e Rodrit nga Manchester City, pavarësisht se mesfushori spanjoll ka mbushur 30 vjet, ka kaluar një dëmtim serioz në gju dhe së fundmi iu nënshtrua edhe një ndërhyrjeje të vogël në shpinë.
Kjo ngre pyetjen: pse klubet po investojnë sërish shuma të mëdha për futbollistë mbi 30 vjeç?
Përvoja po vlen më shumë se potenciali
Dikur, shpenzimi i mbi 70 milionë eurove për një mesfushor 30-vjeçar konsiderohej një vendim i pamatur. Sot, shumë klube e shohin këtë si një investim të sigurt.
Arsyeja kryesore është presioni për të fituar menjëherë. Te klube si Real Madridi, Manchester City, Bayern Munich, Paris Saint-Germain apo Manchester United, trajnerët nuk kanë luksin të presin dy ose tre vite derisa një skuadër e re të piqet.
Një sezon pa trofe mund të kushtojë vendin e punës, prandaj lojtarët me eksperiencë dhe mentalitet fitues ofrojnë garanci që talentet e rinj nuk mund ta japin menjëherë.
Rodri është shembulli ideal. Ai ka fituar Ligën Premier, Ligën e Kampionëve, Kampionatin Evropian, Topin e Artë dhe së fundmi udhëhoqi Spanjën drejt titullit të kampionit të botës. Një profil i tillë ul ndjeshëm rrezikun sportiv.
Rregullat financiare kanë ndryshuar strategjinë
Një tjetër arsye lidhet me rregullat e reja financiare të UEFA-s.
Sot, një transferim i dështuar nuk është vetëm problem sportiv, por edhe barrë financiare. Kontratat e gjata dhe amortizimi i transferimeve mund të bllokojnë klubet për vite të tëra.
Chelsea është shembulli më i qartë. Pas ardhjes së pronarëve të rinj, londinezët investuan qindra miliona euro te futbollistë 18-22 vjeç, duke u ofruar kontrata shumëvjeçare. Megjithatë, UEFA kufizoi amortizimin maksimal në pesë vite, duke e bërë këtë strategji shumë më pak të favorshme.
Në shumë raste, Chelsea është detyruar t'i huazojë lojtarët sepse shitja e tyre do të sillte humbje të mëdha financiare.
Edhe raste si Jadon Sancho apo Jack Grealish tregojnë se investimet e mëdha te lojtarët e rinj nuk garantojnë sukses dhe mund të shndërrohen në probleme të kushtueshme.
Të rinjtë janë bërë shumë të shtrenjtë
Paradoksi është se sot rinia kushton më shumë se kurrë. Klubet nuk paguajnë vetëm për cilësinë aktuale të një futbollisti, por edhe për potencialin e tij.
Manchester City pagoi plot 116 milionë funte për Elliot Anderson, ndërsa Liverpool hasi vështirësi në përpjekjet për Bradley Barcola, pasi Paris Saint-Germain kërkonte rreth 170 milionë euro.
Edhe Yan Diomande, vetëm 19 vjeç, u vlerësua me mbi 100 milionë euro pas vetëm një sezoni në nivel të lartë.
Në një treg kaq të fryrë, një futbollist si Rodri, për të cilin dihet saktësisht çfarë ofron, fillon të duket një investim shumë më racional.
Kjo nuk do të thotë fundi i investimeve te talentët
Megjithatë, klubet nuk kanë hequr dorë nga të rinjtë.
Ato vazhdojnë të investojnë fuqishëm vetëm te talentet që konsiderohen gjeneracionalë.
Shembulli më i mirë është Lamine Yamal. Barcelona e promovoi në ekipin e parë që në moshën 15-vjeçare dhe sot ai konsiderohet një nga futbollistët më të vlefshëm në botë.
Lojtarë të tillë ofrojnë një kombinim perfekt mes cilësisë së menjëhershme dhe potencialit për të dominuar për më shumë se një dekadë.
Prandaj, ndërsa klubet vazhdojnë të ndjekin talentet më të mëdhenj të rinj, ato po kuptojnë gjithnjë e më shumë se përvoja, lidershipi dhe garancia për sukses të menjëhershëm kanë rifituar vlerën e tyre në tregun modern të transferimeve./Telegrafi/