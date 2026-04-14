Projekti i ri i Limi Gacaferit “Larg” ngjall kureshtje: kush është vajza?
Këngëtari Limi Gacaferi është rikthyer me një projekt të ri muzikor, ku këtë herë i këndon një dashurie që duket se e ka “larg” – ashtu siç e thotë edhe vetë titulli i këngës.
Artisti e ka publikuar këngën e re në kanalin e tij në YouTube, ndërsa projekti mban emrin “Larg” dhe vjen si prodhim i Joe Alltic.
Përveç realizimit muzikor, “Larg” shoqërohet edhe me një videoklip mjaft interesant, ku dominojnë pamjet verore dhe bukuria bregdetare, duke i dhënë këngës një atmosferë të lehtë dhe romantike, të përshtatshme për sezonin.
Megjithatë, krahas këngës dhe klipit, projekti ka ndezur edhe kureshtjen e publikut: kush është vajza të cilës Limi i këndon si “dashuri e largët”?
Kjo mbetet pyetja që po qarkullon mes ndjekësve, ndërsa kënga po merr vëmendje në rrjete sociale. /Telegrafi/
