"Prindërit nuk blihen në dyqan", Arjan Konomi i kërkon të pajtohet me të atin - Mal me përgjigje interesante
Mal Retkoceri ka qenë i ftuar së fundmi në Fan Club, ku ka folur për rrugëtimin e tij në Big Brother VIP Albania 5.
Ai ndër tjerash është pyetur edhe për të atin, me të cilin nuk flet prej vitesh dhe nuk deshi ta takoi as në këtë format.
Megjithatë, ish-banori mori një këshillë nga opinionisti i këtij programi, Arjan Konomi.
"Do të doja që Mali të pajtohej e të takohej me të atin, prindërit Mali nuk blihen në dyqan, prindërit janë ata që janë me të metat me të këqijat e tyre, jeta nuk çahet me kokëfortësi", iu drejtua Konomi.
Mal ndërkaq pati një përgjigje interesante në lidhje me këtë çështje familjare.
"Nëse nuk keni veshur këpucët e mia dhe nëse nuk keni ecur me to, mos mësoni si të lidh lidhëset", tha ai.
I njëjti nuk ka dhënë detaje më të hollësishme se çfarë saktësisht ka ndodhur mes tyre. /Telegrafi/
