Pink flet për frikën e saj nga lartësitë: Nuk e duroj dot, por gjithsesi përballem me të
Këngëtarja Pink deklaroi se ajo nuk është lloji i personit që e lejon frikën të ia pengojë.
Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në “Late Night with Seth Meyers”, ajo foli për frikën e saj nga lartësitë dhe shpjegoi pse ende zgjedh akrobacitë e saj ajrore karakteristike në koncertet e saj.
"Njëherë, burri im Carey po më çonte me makinë për të xhiruar videoklipin e këngës 'Don't Let Me Get Me', po përplaseshim me makinën në një shkëmb dhe ai ishte i pamatur. I kërkova të më linte të dilja, më duhej të ecja. Nuk i duroj dot lartësitë. Kjo është arsyeja pse e bëj këtë. Besoj se duhet të ndihesh i frikësuar dhe ta përballosh atë gjithsesi", tha ajo.
Foto: YouTube/Screenshot
Prezantuesi e pyeti se si ia del të mendojë për frikërat e saj ndërsa është në ajër.
"Është kaq çliruese. Mami im më pyeti dikur pse nuk do të qëndroja kurrë në tokë, dhe unë e pyeta pse do ta bëja këtë. Nëse mund ta bëj këtë, pse të mos e bëj. Është shumë argëtuese", tha Pink.
Paraqitja e saj si e ftuar erdhi përpara performancës së saj në Çmimet Tony 2026. Gjatë paraqitjes së saj në CBS Mornings, Pink njoftoi akrobacitë ajrore që do të kryente.
"Do të ketë momente akrobatike, por jo në mënyrën që do të më shihnit normalisht. Për pjesën hapëse, kam plane të mëdha dhe një ide të papritur se si do të doja që publiku të më shihte", deklaroi ajo. /Telegrafi/