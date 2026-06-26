Përçarje në ekipin kombëtar në Kupën e Botës, trajneri akuzon lojtarët se duan ta shkarkojnë
Ekipi kombëtar i Uruguait është në një pozicion të palakmueshëm përpara ndeshjes vendimtare kundër Spanjës në Kupën e Botës, e cila do të luhet mëngjesin e nesërm (e shtunë), nga ora 02:00 sipas kohës sonë.
Në vend që të përgatitet në paqe, ekipi është tronditur nga një përçarje midis lojtarëve dhe trajnerit Marcelo Bielsa. Pas barazimeve me Arabinë Saudite (1-1) dhe Kepin e Gjelbër (2-2), Uruguai ka shumë të ngjarë të ketë nevojë për një fitore kundër kundërshtarit të tyre më të fortë për të kaluar nga Grupi H.
Sipas informacionit të stacionit radiofonik Espectador Deportes, të cilin e transmeton portali Globo, një grup lojtarësh të udhëhequr nga ylli i Real Madridit, Federico Valverde, Manuel Ugarte i Manchester United dhe Rodrigo Bentancur i Tottenham u rebeluan kundër përzgjedhësit.
Lojtarët thuhet se e kanë thirrur Bielsën në një takim dhe kanë kërkuar një ndryshim në qasje dhe stil loje për ndeshjen vendimtare kundër Spanjës. Ata janë të pakënaqur me sasinë dhe intensitetin e stërvitjes, të cilën e besojnë se është shkaku i lëndimeve, dhe duan që skuadra të vendoset në një bllok të ulët kundër Spanjës dhe të kërkojë mundësi në kundërsulm.
😳🇺🇾 Ojo al lío que hay dentro del plantel de Uruguay, con discrepancias entre Marcelo Bielsa y un grupo de jugadores en la antesala al cruce vital vs España…
⚠️ Hoy Sergio Rochet, Manu Ugarte, Rodrigo Bentancur y Fede Valverde pidieron HABLAR EN PRIVADO con el DT para decirle… pic.twitter.com/bY4JRr7OdO
— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 26, 2026
Një takim i tensionuar dhe akuzat e Bielsës
Bielsa u përgjigj duke thirrur një takim të të gjithë ekipit, ku njoftoi se ata planifikonin të kopjonin formacionin e spanjollëve. Pasoi një takim 48-minutësh, gjatë të cilit ai mbrojti metodat e tij, pretendon stacioni radiofonik.
Eksperti argjentinas i akuzoi lojtarët se po përpiqen ta zëvendësojnë atë që kur ai e la jashtë ekipin kombëtar legjendarin Luis Suarez dhe nuk e ftoi në Kupën e Botës mesfushorin e Al-Qadsiah, Nahitan Nandez, i cili ka 70 paraqitje për ekipin kombëtar.
Ai thuhet gjithashtu se tha se kishte krijuar karrierën e disa lojtarëve të ekipit kombëtar, si Martin Caceres dhe Maxi Araujo. Fjalët e tij shkaktuan zemërim tek disa prej lojtarëve, të cilët u larguan në mënyrë demonstrative nga takimi. Mbrojtësi Jose Maria Gimenez u përpoq ta qetësonte situatën, por pa sukses.
Trajneri është në prag të shkarkimit?
E gjithë situata mori peshë shtesë pasi, thuhet se një nga drejtorët e Federatës së Futbollit Uruguaian i tha stacionit të radios së lartpërmendur se Bielsa do të largohej nga stoli "në më pak se një muaj".
Pavarësisht ngjarjeve dramatike, as trajneri Bielsa dhe as lojtari Rodrigo Aguirre nuk e përmendën konfliktin në konferencën për shtyp para ndeshjes. /Telegrafi/