Për çfarë flet filmi "Sinners" që mori më së shumti nominime për 'Oscar' në histori?
Filmi "Sinners" bëri histori duke fituar gjithsej 16 nominime për çmimin Oscar, dhe kjo dramë horror fitoi si shikuesit ashtu edhe kritikët, ndërsa disa e quajnë atë filmin më të rëndësishëm kulturor të vitit.
"Sinners" është një film i vitit 2025 me regji të Ryan Coogler, i njohur për filma të suksesshëm si "Black Panther" dhe "Creed". Ngjarjet e filmit zhvillohen në Misisipi të vitit 1930, dhe vëllezërit binjakë, të luajtur nga Michael B. Jordan, përpiqen të fillojnë një jetë të re pas shumë vitesh jetese në Çikago duke hapur një restorant me ushqime të gazuara - një vend ku festohet muzika blues dhe komuniteti ruhet, por planet e tyre shpejt përballen me racizëm të dhunshëm dhe kërcënime mbinatyrore.
Përmes spirales së dhunës, misticizmit dhe vampirëve, filmi vepron si një kombinim i horrorit, dramës dhe elementëve muzikorë që ndërthurin traditën e muzikës afrikano-amerikane, luftën për autonomi dhe simbolet kulturore me elementë brutalë të fantazisë.
Michael B Jordan dhe Ryan Coogler (Foto: Lee Watt/AFF-USA/Shutterstock)
Kritikët janë kryesisht entuziastë për këtë histori hibride të guximshme. Në faqet e internetit që mbledhin recensione filmash, "Sinners" ka vlerësime jashtëzakonisht të larta - pothuajse të gjitha vlerësimet janë pozitive, me theks të veçantë në vizionin e regjisorit, kinematografinë dhe rolin e muzikës si një element kyç narrativ.
Shumë veta e lavdërojnë zgjerimin e zhanrit të horrorit nga Coogler përtej kornizës së pritur dhe e konsiderojnë "Sinners" si një nga veprat më të forta dhe më ambicioze të karrierës së tij.
Madje mediumi britanik The Guardian e quajti atë filmin më të rëndësishëm kulturor të vitit 2025.
“‘Sinners’, një film djallëzor dhe argëtues, është një tjetër shembull i fortë pse Ryan Coogler është në krye të gjeneratës së tij të regjisorëve. Michael B. Jordan vazhdon të tregojë pse është një yll i vërtetë filmi, dhe të luash veten përballë vetes është realizuar mirë si teknikisht ashtu edhe nga ana aktruese”, sipas Deadline.
Disa recensues e gjetën filmin shumë të larmishëm dhe të zgjatur në disa raste, me një ritëm që zhvillohet ngadalë përpara se të fillojë horrori, ndërsa të tjerë e gjetën përzierjen narrative të elementëve shumë ambicioze ose të pabarabartë.
Publikut në përgjithësi i pëlqen filmi, siç dëshmohet nga vlerësimi i lartë i tij dhe një CinemaScore i rrallë "A" për një titull horror, por ekziston një gamë opinionesh midis shikuesve - nga ata që e konsiderojnë një kryevepër deri te ata që e gjetën ritmin dhe fundin jo bindës. /Telegrafi/