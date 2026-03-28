Paul McCartney njofton albumin e ri nostalgjik “The Boys of Dungeon Lane”
Paul McCartney ka njoftuar albumin e tij të parë në gjashtë vjet, “The Boys of Dungeon Lane”, i frymëzuar nga fëmijëria e tij në Liverpool pasluftës.
Albumi, i përshkruar si një përmbledhje e kujtimeve të pandara më parë, nis me këngën “Days We Left Behind”, ku McCartney rikthen atmosferën e Liverpulit të vjetër me një gjendje shpirtërore nostalgjike dhe akustike, shkruan BBC.
Ky është albumi i tij i 19-të solo, i krijuar në bashkëpunim me producentin Andrew Watt, dhe përmban elementë nga të gjitha fazat e karrierës së tij – nga rock-u me Wings te harmonitë klasike të Beatles.
Titulli i albumit i referohet një rruge në Speke, ku McCartney kalonte pasditet duke vëzhguar zogjtë, një pasion që e ka shoqëruar prej dekadash.
Seancat e regjistrimit zgjatën disa vite, ndërsa McCartney luajti shumicën e instrumenteve, duke rikrijuar ndjesinë e albumit të tij debutues solo të vitit 1970, McCartney.
Albumi premton të jetë një reflektim intim mbi kujtimet dhe fillimet e legjendës së muzikës. /Telegrafi/