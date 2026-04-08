Pasuria e Lisa Kudrow: Sa fiton sot ylli i serialit “Friends”
Lisa Kudroë është një nga aktoret më të suksesshme financiarisht nga gjenerata e serialeve komedi të viteve ’90.
Deri në vitin 2026, pasuria e saj vlerësohet mbi 100 milionë euro, një shifër që reflekton dekada pune në televizion, film dhe prodhim.
Ajo u bë e famshme në mbarë botën për rolin e Phoebe në serialin ikonik "Friends", i cili u transmetua për 10 sezone dhe mbetet një nga më të suksesshmet në histori.
Gjatë sezoneve të fundit, ajo dhe kolegët e saj arritën të negocionin paga shumë të larta për episod, duke fituar deri në 900 mijë euro për episod.
Megjithatë, burimi kryesor i pasurisë së saj sot janë të ardhurat nga “Friends”.
Seriali vazhdon të transmetohet në platforma të ndryshme dhe kanale televizive, duke gjeneruar miliona euro çdo vit për aktorët kryesorë përmes të ashtuquajturave 'residuals' (pagesa pasive).
Përveç këtij suksesi, Kudrow ka ndërtuar një karrierë të qëndrueshme edhe jashtë “Friends”.
Ajo ka luajtur në filma dhe seriale të ndryshme, duke treguar shkathtësi si në komedi ashtu edhe në role më serioze.
Gjithashtu ka bashkë-krijuar dhe luajtur në projekte si "The Comeback" dhe "Web Therapy", ku ka pasur rol edhe si producente dhe skenariste.
Burime të tjera të të ardhurave përfshijnë punë me zë (voice acting), paraqitje të veçanta në televizion, si dhe projekte kreative pas kamerave.
Kjo i ka lejuar asaj të ruajë dhe të rrisë pasurinë edhe pas përfundimit të “Friends”.
Në përfundim, kombinimi i suksesit të madh të “Friends”, të ardhurave të vazhdueshme nga ky serial dhe angazhimeve të tjera në industrinë e argëtimit e kanë bërë Lisa një figurë shumë të suksesshme dhe të qëndrueshme financiarisht për më shumë se tre dekada. /Telegrafi/