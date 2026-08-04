Pas Prishtinës, Katy Perry dhe Justin Trudeau kapen duke kaluar pushimet në Kotorr
Ylli i muzikës amerikane Katy Perry dhe partneri i saj, ish-kryeministri kanadez Justin Trudeau, udhëtuan për në Kotor pas Saint-Tropez.
Këngëtarja mbante veshur një shall dhe syze dielli në mënyrë që fansat të mos e njihnin. Videoja u postua në rrjetet sociale nga Podgorica Time Machine.
"Nuk ka asgjë për të fshehur. Askush nuk do ta njihte, realisht", "Jemi bërë një destinacion i preferuar. Nuk kalon asnjë ditë që Vučko të mos na përmendë", "Mirë që e kapa foton", janë disa nga komentet në Instagram.
Çifti u fotografua së fundmi në Saint-Tropez. Katy Perry performoi së fundmi në Festivalin Sunny Hill në Prishtinë. Gjatë performancës së saj, ajo ngriti flamurin e Kosovës, gjë që shkaktoi trazira tek publiku.
Thashethemet se Katy Perry dhe Justin Trudeau ishin në një lidhje filluan të përhapeshin në korrik 2025, kur ata u panë për herë të parë së bashku në një darkë në Montreal.
Ata konfirmuan se ishin bashkë në fund të vitit të kaluar duke postuar një foto të tyre në rrjetet sociale. Ajo më parë i kishte dhënë fund fejesës së saj me Orlando Bloom. Trudeau u divorcua nga Sophie Gregoire Trudeau në vitin 2023. /Telegrafi/