ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Liverpooli është sugjeruar të transferojë një nga lojtarët më të spikatur të Kupës së Botës këtë verë, teksa klubi kërkon të përforcojë skuadrën para sezonit 2026/27.

Në fillim të kësaj jave, Andoni Iraola pranoi në konferencën e tij të parë për shtyp si trajner i Liverpoolit se klubi "ka nevojë për më shumë" lojtarë pas largimit të disa futbollistëve të rëndësishëm në javët e fundit.

Andy Robertson i dha lamtumirën klubit pas përfundimit të kontratës për t'u bashkuar me Tottenhamin, ndërsa largime të tjera të bujshme përfshijnë Mohamed Salah dhe Ibrahima Konate, i cili pritet të transferohet te Real Madridi me një kontratë katërvjeçare.

Liverpooli gjithashtu do të jetë pa Hugo Ekitike në javët e para të sezonit, pasi ai vazhdon rikuperimin nga këputja e tendinit të Akilit, ndërsa Conor Bradley dhe Giovanni Leoni janë gjithashtu jashtë për shkak të dëmtimeve afatgjata.

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Por, me cilin lojtar po lidhet Liverpooli?

Sipas raportimeve, klubi ka ringjallur interesimin për mesfushorin e Romës, Manu Kone, i cili ka impresionuar me paraqitjet e tij për Francën në Kupën e Botës këtë verë.

Sipas ish-mbrojtësit të Liverpoolit, Stephen Ëarnock, Kone do të ishte një përforcim ideal për skuadrën, pasi ai beson se mesfushori 25-vjeçar ka të gjitha cilësitë për t'u bërë titullar i rregullt nën drejtimin e Iraolas.

"Do të më pëlqente ta shihja Manu Kone te Liverpooli. Mendoj se ai është i jashtëzakonshëm. Është shumë i qetë me topin, por gjithashtu është agresiv dhe fizik”.

"Ai është ndoshta pikërisht ajo që i duhet Liverpoolit, një lojtar dominues në mesfushë, i cili gjithashtu di të luajë”, përfundoi ai./Telegrafi/

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