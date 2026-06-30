Pas Dumfries, Real Madridi nis negociatat për transferimin e një tjetër ylli të Interit
Real Madrid ka nisur punën për të siguruar shërbimet e mbrojtësit të Interit, Alessandro Bastoni, teksa Jose Mourinho po vazhdon rindërtimin e skuadrës për sezonin e ri.
Pas përforcimit të mbrojtjes me Ibrahima Konate, Marc Cucurella dhe Denzel Dumfries, gjigantët spanjollë mbeten të vendosur të shtojnë edhe një qendërmbrojtës të nivelit të lartë.
Sipas Diario AS, Bastoni ka dalë si kandidati i preferuar i Mourinhos. Real Madrid dhe Inter gëzojnë marrëdhënie shumë të mira, ndërsa bisedimet e vazhdueshme mes dy klubeve po ndihmojnë në lehtësimin e negociatave.
Inter është i vetëdijshëm për interesimin e Madridit dhe gjithashtu e di se reprezentuesi italian është i hapur për një sfidë të re, pasi më herët ka shqyrtuar një transferim te Barcelona.
🚨 NOTICIA AS: LA OPERACIÓN BASTONI, EN MARCHA. EL CENTRAL ITALIANO ENCAJA PERFECTAMENTE CON LO QUE QUIERE MOU.
💰 La operación podría rondar los 60M€@jfelixdiaz pic.twitter.com/Wdvjm5Du83
— Diario AS (@diarioas) June 30, 2026
Mbrojtësi raportohet se ka pezulluar të gjitha bisedimet e tjera, duke pritur nëse Real Madrid do të arrijë ta finalizojë transferimin.
Çdo marrëveshje nuk pritet të realizohet menjëherë, pasi Madridi fillimisht duhet të krijojë hapësirë në skuadër përmes largimeve të disa lojtarëve.
Bastoni vlerësohet rreth 60 milionë euro, ndërsa negociatat pritet të vazhdojnë në javët e ardhshme, teksa klubi po finalizon rindërtimin e repartit defensiv./Telegrafi/