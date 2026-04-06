Brikena Selmani dhe Mateo Borri po kurorëzojnë dashurinë e tyre me martesë në Big Brother VIP Albania 5.

Dyshja, të cilët nisën njohjen në këtë format, kanë zgjedhur Kristi Malajn për të bërë celebrimin e tyre.

Veç kësaj, është bërë një ambient luksoz me detaje në ngjyrë të bardhë, për çiftin e ri.

Ndërkaq, për të performuar është zgjedhur këngëtari i njohur, Gena.

Pak para nisjes së dasmës së Brikenës me Mateon - banorët me paraqitje elegante

Do të ketë një natë të zjarrtë dhe me atmosferë të mrekullueshme për natën e veçantë.

Foto: YouTube

Kjo është dasma e dytë që po organizohet në këtë reality shou pas Selin dhe Gimbos.

Mbetet për t'u parë se si do të ecë kjo marrëdhënie pas mbarimit të spektaklit. /Telegrafi/

