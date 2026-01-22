Oscars 2026: Gjithçka që duhet të dini për ceremoninë madhështore të filmit
Edicioni i 98-të i çmimeve Oscar tashmë ka të konfirmuar datën, vendin dhe prezantuesin.
Ceremonia më e rëndësishme filmike në botë do të mbledhë sërish figurat kryesore të industrisë për të festuar arritjet më të mira të artit, në një mbrëmje që pritet të sjellë momente të reja dhe historike.
E organizuar nga Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), ngjarja vlerëson çdo vit arritjet më të spikatura në aktrim, regji, skenar dhe kategoritë teknike, duke u konsideruar çmimi më prestigjioz në kinemanë ndërkombëtare.
Oscars 2026 do të mbahen të dielën, më 15 mars
Ceremonia e Oscars 2026 do të zhvillohet të dielën, më 15 mars, një datë tashmë e shënuar në kalendarin e dashamirëve të filmit.
Ngjarja do të mbahet sërish në Dolby Theatre në Los Angeles, vendi tradicional i ceremonisë në vitet e fundit.
Zgjedhja e këtij lokacioni riafirmon traditën e Hollywoodit si epiqendra e industrisë globale të filmit dhe si skena ku kurorëzohen filmat më me ndikim të vitit.
ABC dhe Hulu do ta transmetojnë ceremoninë drejtpërdrejt
Transmetimi zyrtar do të realizohet nga ABC, ndërsa ceremonia do të jetë e disponueshme edhe për ndjekje live përmes Hulu, për të gjithë abonentët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo mundësi e dyfishtë transmetimi forcon strategjinë e Akademisë për të zgjeruar shtrirjen digjitale dhe për të tërhequr audienca më të reja, pa hequr dorë nga televizioni tradicional.
Conan O’Brien rikthehet si prezantues i ceremonisë
Conan O'Brien
Mbrëmja gala do të drejtohet sërish nga komediani dhe prezantuesi Conan O’Brien, i cili rikthehet për të dytin vit radhazi në këtë rol.
Vazhdimësia e tij vjen si rezultat i pritjes pozitive që pati performanca e tij në edicionin e kaluar, duke kombinuar humorin, ritmin dhe përvojën televizive.
Nominimet shpallen më 22 janar
Filmi "Sinners" ka thyer rekord në historinë e kësaj ceremonie, pasi u nominua 16 herë.
Nga ky edicion e tutje, Akademia do të zbatojë një rregull të rëndësishëm: anëtarët duhet t’i kenë parë të gjithë filmat e nominuar në një kategori përpara se të votojnë në raundin final, një masë që synon të rrisë transparencën dhe seriozitetin e procesit.
24 kategori dhe një risi historike
Në vitin 2026, Oscars do të përfshijnë 24 kategori konkurruese, mes të cilave edhe kategoria e re Best Casting (Kasti më i mirë), që vlerëson punën thelbësore pas përzgjedhjes së aktorëve.
Që nga edicioni i parë më 16 maj 1929, Oscars janë shndërruar në ceremoninë më të vjetër të çmimeve në botën e argëtimit.
Rekordin për më shumë statuja e mban 'Walt Disney', me 22 çmime konkurruese dhe katër nderi, një arritje që vazhdon të mbetet e pathyer. /Telegrafi/