"Nuk do të bjerë poshtë", vëllai me reagim për Selin pas daljes së Gimbos
Mbrëmja e djeshme (e martë) në Big Brother VIP Albania ka qenë e mbushur me emocione të forta, veçanërisht për Selin, e cila u duk e prekur dhe e mërzitur pas daljes së Gimbos nga shtëpia.
Në këto momente të vështira brenda lojës, ajo ka marrë një mbështetje të jashtëzakonshme nga jashtë, që i ka dhënë forcë për të përballuar situatën.
Vëllai i saj, DJ Onno, reagoi menjëherë përmes një postimi të ndjerë në InstaStory, duke i dhënë Selin një mesazh mbështetjeje.
Ai e cilësoi motrën e tij si “mbretëreshën e vetme” dhe fituesen e vërtetë të këtij formati, duke theksuar se forca e saj nuk vjen nga zhurma apo rivaliteti, por nga qetësia dhe qëndrueshmëria që ka treguar çdo ditë brenda shtëpisë.
“Ka vetëm një mbretëreshë! E vetmja që meriton fitoren, mundohuni sa të doni, por ajo kurrë nuk do të bjerë poshtë”, shkroi DJ Onno.
Ai shtoi se motra e tij përfaqëson dinjitet, guxim dhe një zemër të palëkundur, duke vënë në pah se karakteri mbetet më i rëndësishëm se fjalët ose intrigat brenda shtëpisë.
Postimi përfundoi me një deklaratë të fuqishme nga vëllai: “Selin nuk është thjesht një konkurrente… ajo është arsyeja pse kjo lojë ka kuptim. Të dua dhe do të të dua gjithë jetën". /Telegrafi/
