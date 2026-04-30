Mbesa e Donald Trump: Gjysma e botës nuk më pëlqen për shkak të mbiemrit tim
Kai Trump, mbesa më e madhe e Donald Trumpit (18 vjeçe), ka folur për komentet negative dhe paragjykimet me të cilat thotë se përballet në publik dhe në internet, vetëm për shkak të mbiemrit që mban.
E ftuar në podcastin “Impaulsive” të Logan Paulit, Kai – vajza e Donald Trump Jr. dhe Vanessa Trump – u shpreh se “gjysma e botës” nuk e pëlqen për shkak të mbiemrit, edhe pse njerëzit, sipas saj, nuk e njohin realisht.
Ajo tha se shpreson që të tjerët t’i japin një mundësi dhe të mos e gjykojnë vetëm nga mbiemri.
Kai kujtoi edhe një rast kur ishte jashtë dhe një person iu afrua për t’i thënë se gjyshi i saj është “i tmerrshëm”.
Intervista shkaktoi reagime të ndara në rrjete sociale: disa e mbrojtën duke thënë se nuk duhet sulmuar për familjen ku ka lindur, ndërsa të tjerë e kritikuan duke theksuar se mbiemri Trump i ka hapur edhe shumë dyer.
Në të njëjtin podcast, Kai tha se politika nuk e intereson dhe se nuk do të kandidonte kurrë për presidente.
Ajo e quajti politikën “shumë të rrezikshme” dhe shtoi se njerëzit do të ishin më të lumtur nëse të dyja palët do të gjenin gjuhë të përbashkët, duke kritikuar ekstremet si në të majtë ashtu edhe në të djathtë, ndërsa veten e përshkroi si të moderuar. /Telegrafi/
