Kryetari i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliqaj, ka deklaruar se rikthimi i mundshëm i ish-presidentes Vjosa Osmani në Lidhjen Demokratike të Kosovës mund të sjellë përçarje të reja brenda partisë.

Në “Përballje Podcast”, ai tha se një lëvizje e tillë nuk lidhet me ndonjë projekt politik, por me kalkulime për pushtet brenda LDK-së.

“Vjosa Osmani do ta rrezikojë LDK-në…, mas këtyre zgjedhjeve, nëse jo para, LDK-ja do të përçahet rishtazi,” deklaroi Molliqaj shkruan Telegrafi.

Sipas tij, nëse ndodh një rikthim i tillë, ai ka për qëllim ruajtjen e lidershipit aktual të partisë.

“LDK-ja është tu e marrë Vjosa Osmanin për me shpëtu Lumir Abdixhikun dhe karrigen e vet...Nuk është projekt politik, por interes pushteti”, deklaroi ai.


Molliqaj: Faji për zgjedhje është i Kurtit, Kosova s’ka opozitë – PSD synon Kuvendin

Molliqaj kritikoi lëvizjet politike të Osmanit, duke thënë se ato nuk bazohen në një vijë të qartë programore.

“Nuk është tu kriju parti politike, është tu u kthyer për me marrë ma shumë pushtet,” tha ai.

- YouTube www.youtube.com

Ai rikujtoi edhe mënyrën se si Osmani ka vepruar në të kaluarën politike, duke sugjeruar se vendimet e saj janë të lidhura me pozicionet e pushtetit.

Duke komentuar diskutimet për një bashkim të mundshëm të spektrit të djathtë, Molliqaj vuri në pikëpyetje seriozitetin e këtij procesi.

“Po qe një muaj nuk është Presidente gati.... pse s’u bashku me LDK-në? Çka ndodh… a është bashkimi i djathtë?” tha ai.

“PDK-ja nuk ekziston politikisht” – Molliqaj pyet: Ku është Abdixhiku që dy ditë?

Sipas tij, zhvillimet e fundit tregojnë se bashkimet politike nuk po ndodhin mbi baza ideologjike, por në varësi të situatës zgjedhore./Telegrafi/.

PolitikëKosovëLajme